Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет с Францией и Азербайджаном на чемпионате Европы-2025

Турнир пройдет с 5 по 7 сентября в Копенгагене

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала соперников по групповому этапу чемпионату Европы-2025.

Сине-желтые попали в группу В. Их соперницами станут команды Франции и Азербайджана. Отметим, что в четвертьфинал турнира выйдут две команды из группы.

Чемпионат Европы-2025 по баскетболу 3х3. Женщины

Группа А: Нидерланды, Австрия, Литва.

Группа В: Франция, Украина, Азербайджан

Группа С: Испания, Венгрия, Великобритания

Группа D: Германия, Польша, Дания

Чемпионат Европы-2025 по баскетболу 3х3. Мужчины

Группа А: Сербия, Швейцария, Италия

Группа В: Франция, Германия, Венгрия

Группа С: Нидерланды, Латвия, Ирландия.

Группа D: Литва, Австрия, Дания

Украина сыграет обе встречи группового раунда 5 сентября. Матч с Францией запланирован на 16:25, а с Азербайджаном — на 19:25.

Турнир пройдет в Копенгагене с 5 по 7 сентября. Женская сборная Украины сыграет на Евробаскете 3х3 третий раз подряд и восьмой в своей истории.

Источник