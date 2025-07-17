Плеханов: Глубокое разочарование от качества нашей игры

Сборная Украины U-20 проиграла Чехии на Евробаскете-2025

Главный тренер сборной Украины U-20 по баскетболу Валерий Плеханов прокомментировал поражение от Чехии (65:85) в матче за 9-16 места Евробаскета-2025 в Дивизионе А.

«После матча глубокое разочарование качества нашей игры. Я считаю, что мы с тренерским штабом не смогли найти слова, которые заставили бы ребят не уступать в единоборствах. Объяснить какими-то логичными вещами то, что в решающем матче из игры выпадают 12 из 12 игроков очень трудно».

«Проиграны все единоборства — и в защите, и в нападении. У нас 26 потерь, 15 подборов соперники забрали под нашим щитом, 34 очка чехи набрали в быстром нападении».

«Установки на игру выполнены не были: мы не смогли остановить быстрое нападение — мы знали, что это сильная сторона соперника, которую нужно нивелировать. Но главное, что я не могу объяснить – это недостаток энергии, без которой невозможно выиграть».

«Мы знали, что в этом матче должны были отдать все, но, к сожалению, провалили старт и после этого не смогли вернуться в игру. Не хочу никого винить – это наш уровень. Если бы меня спросили, что бы я поменял… Я бы ничего не менял, ведь проблема в том, что вся команда выпадает из игры, и за весь матч я не смог найти пятерку, которая могла бы нормально защищаться».

«Ребята очень переживают из-за этого поражения, все хотели выиграть, но в раздевалке поговорили и договорились не опускать руки. У нас есть еще два матча, в которых все будет поставлено на карту».

Команда Валерия Плеханова проиграла пятый матч из пяти на Евробаскете-2025. Ранее в групповом раунде украинцы уступили Германии (62:64), Бельгии (55:65) и Италии (60:80), и заняли последнее место в группе С. Затем сине-желтые проиграли Сербии (61:75) в 1/8 финала.

Далее команда Плеханова встретится с Исландией за места с 13 по 16-е в Дивизионе А. Напомним, в Дивизион В опустятся три худших команды элитного дивизиона.

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