В Ferrari могут изменить структуру руководства

Итальянская Corriere dello Sport пишет об очередной попытке Ferrari использовать административный ресурс в попытке повлиять на спортивные результаты.

Речь о замене Фредерика Вассёра на посту руководителя команды пока не идёт, но ему могут назначить начальника – как в McLaren, где босс McLaren Racing Зак Браун приглядывает сразу за несколькими спортивными проектами компании, в том числе над командой Формулы 1, которой руководит Андреа Стелла.

Сейчас у Скудерии традиционная схема руководства. Вассёр подчиняется исполнительному директору Ferrari Бенедетто Винья и президенту Джону Элканну.

Итальянская газета утверждает, что Элканн хочет назначить начальника, который будет выше Вассёра, но ниже его самого и Виньи, чтобы он стал связующим звеном между высшим руководством и командой Формулы 1.

Кому в Ferrari предложат этот пост, пока неизвестно.

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