Даяна Ястремская – о победе над Парри в Гамбурге: “Во втором сете я как будто была немного скована, но смогла преодолеть это”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась своими эмоциями после победы над Диан Парри во втором круге турнира в Гамбурге



“Сегодня на корте было очень прохладно и был сильный ветер. При таких условиях трудно, чтобы тело всегда было разогретым и в форме. Поэтому в некоторых моментах я чувствовала, что замедляюсь. Но я все равно пыталась удерживать интенсивность, свою игру и оставаться впереди.

Во втором сете я как будто была немного скована, как будто я застряла… Но я смогла преодолеть это. Видимо, я просто немного замерзла. Возможно, в первом сете мало двигалась (смеется). Но мне было несколько некомфортно, потому что было немного холодно. Поэтому я попрыгала, подвигалась. В конце концов, все сложилось в мою пользу. Думаю, что это был хороший матч”, – сказала Даяна Ястремская в интервью на корте.

В четвертьфинале соревнований Даяна Ястремская сыграет против теннисистки из Венгриии Далмы Галфи.



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