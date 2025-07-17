Ильвес – Шахтер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

"Шахтер" проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против "Ильвеса". Игра пройдет в финском городе Тампере на Tammelan Stadion. Первая встреча завершилась убедительной победой команды Арды Турана (6:0).

Победитель этого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с турецким "Бешикташем". Проигравшая команда перейдет во Q2 Лиги конференций, где сыграет с нидерландским АЗ Алкмаар.

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Начало – в 19:00 по киевскому и местному времени. Смотреть футбол можно будет на украинской медиаплатформе кино и телевидения "Киевстар ТБ".

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2025/26. Первый квалификационный раунд, ответный матч

17.07.2025

Тампере, "Tammelan Stadion"

"Ильвес" 19:00 "Шахтер"

Видеотрансляция – Киевстар ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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