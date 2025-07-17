Connect with us
Футбол

Ильвес – Шахтер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

Ильвес - Шахтер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

    • "Шахтер" проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против "Ильвеса". Игра пройдет в финском городе Тампере на Tammelan Stadion. Первая встреча завершилась убедительной победой команды Арды Турана (6:0).

    Победитель этого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с турецким "Бешикташем". Проигравшая команда перейдет во Q2 Лиги конференций, где сыграет с нидерландским АЗ Алкмаар.

    Ильвес - Шахтер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

    6.80 5.90 1.45 Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Начало – в 19:00 по киевскому и местному времени. Смотреть футбол можно будет на украинской медиаплатформе кино и телевидения "Киевстар ТБ".

    Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

    Лига Европы-2025/26. Первый квалификационный раунд, ответный матч
    17.07.2025
    Тампере, "Tammelan Stadion"
    "Ильвес" 19:00 "Шахтер"
    Видеотрансляция – Киевстар ТВ

    Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis