Гари О’Нил о поражении от Брентфорда: Это худшая игра, в которой я участвовал как тренер

Не сегодня, так завтра могут уволить английского специалиста

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Вчера "Вулверхэмптон" потерпел шестое поражение в семи поединках АПЛ, уступив на выезде "Брентфорду" со счетом 5:3. "Волки" занимают последнее место в турнирной таблице и имеют худшую защиту в лиге (пропустили 21 гол). После матча с "Брентфордом" главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил отметил, что его команда подарила сопернику достаточно легкую победу над ними.

"Это худшая игра, в которой я участвовал как тренер. Мы были широко открыты. Безумные, безумные голы, которые мы пропустили. [Мы принимали] сумасшедшие решения с мячом и без него. Мы были слишком раскованными. Это невероятно разочаровывающий день для нас. Это первое свидетельство того, что нам нужно переосмыслить. Ранний гол поразил нас, но что бы это ни было [причиной поражения], это неприемлемо. Не было никакой структуры – полная потеря контроля над тем, что команда должна делать и какой она должна быть. Сегодня я сделал все возможное, чтобы помочь моему футбольному клубу провести успешный день, и это было намного ниже стандартов, которых мы ожидали. Завтра я встану и сделаю то же самое. Мое отношение к футбольному клубу и болельщикам никогда не изменится. Как футбольный клуб мы находимся в трудном положении, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения результатов. Болельщики заслуживают того, чтобы мы всегда отдавали все и продолжали бороться. Они заслуживают лучшего, чем то, что мы смогли показать сегодня", – заявил Гари О'Нил в интервью BBC.

Напомним, что в прошлом сезоне "Вулверхэмптон" под руководством 41-летнего тренера занял 14-е место в Премьер-лиге. Следующий свой поединок в АПЛ "волки" проведут 20 октября дома против "Манчестер Сити".

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