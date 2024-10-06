Днепр уверенно обыграл Черкасских Мавп в Суперлиге FAVBET-2024/25

Чемпионы стартовали в новом сезоне с двух побед

Днепр уверенно обыграл Черкасских Мавп в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2024/25 — 82:63.

Хозяева площадки уверенно начали поединок, добыв на старте перевес +10 очков, однако далее в матче настала пауза из-за воздушной тревоги. После возвращения, игра команд выровнялась, а вторая четверть была не слишком результативной.

Очередной рывок Днепр сделал после большого перерыва, доведя перевес до +18 очков. Далее хозяева удерживали этот разрыв и довели спокойно игру до победы.

В составе днепрян дабл-дабл совершили Владимир Конев (10 очков и 11 подборов) и Даниил Сыпало (12 очков + 10 подборов). У Мавп самым результативным стал Назар Холод, который набрал 16 очков.

Действующие чемпионы в стартовом бабле одержали две победы из двух. Мавпы имеют одну победу.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Днепр — Черкасские Мавпы — 82:63 (27:19, 10:12, 23:11, 22:21)

Днепр: Сыпало (12+10 подборов), Тимофеенко (13), Конев (10+11 подборов), Закурдаев (4), Горобченко (12+5 передач), Сорочан (9+5 подборов), Дубоненко (7), Загреба (7), Лищина (5), Колдомасов (3)

Черкасские Мавпы: Марченко (7), Холод (16+5 подборов), Кошеватский (3+7 передач), Агафонов (9+6 передач), Пирогов (7), Климов (7), Упырь (5), Клебан (4+7 подборов), Фесун (3), Назаренко (2)

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