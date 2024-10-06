Пекин. Гауфф уверенно победила Мухову в решающем матче и выиграла второй титул в сезоне

Коко Гауфф стала новой чемпионкой на турнире WTA 1000 в столице Китая

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $8,955,610

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 4) – Каролина Мухова (Чехия) 6:1, 6:3

Американская теннисистка записала в свой актив третью победу подряд в противостояниях с Муховой, против которой играла в прошлом сезоне в финале турнира WTA 1000 в Цинциннати и полуфинале Открытого чемпионата США.

За шесть сыгранных матчей в Пекине Гауфф проиграла три сета: в третьем круге против Наоми Осаки, в четвертьфинале против Юлии Стародубцевой, которая попала в основную сетку через квалификацию, и Пауле Бадосе в полуфинале.

Путь к победе:

R128: BYE

R64: Клара Бюрель (Франция) 7:5, 6:3

R32: Кэти Бултер (Великобритания, 26) 7:5, 6:2

R16: Наоми Осака (Япония) 3:6, 6:4 (отказ)

QF: Юлия Стародубцева (Украина, Q) 2:6, 6:2, 6:2

SF: Паула Бадоса (Испания, 15) 4:6, 6:4, 6:2

FR: Каролина Мухова (Чехия) 6:1, 6:3

Коко Гауфф сегодня провела девятый решающий матч в карьере и праздновала восьмую победу, в том числе шестую подряд. Напомним, что в январе 20-летняя американка выиграла титул на турнире WTA 250 в Окленде, обыграв в финале украинку Элину Свитолину. Сегодняшний трофей стал для Гауфф вторым на турнирах WTA 1000. В прошлом сезооне она победила в Цинциннати.

За время проведения турнира в Пекине (с 2004 года) только одной американской теннисистке удавалось стать чемпионкой. Серена Уильямс побеждала в столице Китая в 2004 и 2013 годах.

По итогам выступления в Пекине Коко Гауфф поднимется на четвёртое место в мировом рейтинге, а Каролина Мухова вплотную приблизится к возвращению в топ-30. Для чешки это был шестой финал в карьере, в котором она потерпела пятое поражение. Свой единственный трофей она выиграла в 2019 году на турнире WTA 250 в Сеуле.

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