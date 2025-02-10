Доха. Марта Костюк против Зейнеп Сёнмез в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня стартует на соревнованиях WTA 1000 в Дохе. Поединок турецкой теннисистки Зейнеп Сёнмез пройдет третьим запуском на корте Grandstand 2 (ориентировочное начало матча в 16:00 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 09.02.2025): 216/130

Призовые за карьеру: $5,380,987



Дата рождения: 30/04/2002 (22 года)

Место рождения: Стамбул, Турция

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2024 – Merida)

Высший рейтинг WTA: 88 (16/12/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 09.02.2025): 209/134

Призовые за карьеру: $628,105

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча c участием Марты Костюк

H2H: 0-0

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Марта Костюк – 3/2 | Костюк третий раз играет на соревнованиях в Дохе. В прошлом году она прошла во второй раунд соревнований, что является ее лучшим результатом на этом турнире.

Зейнеп Сёнмез – 9/5 | Сёнмез второй год подряд выступит в Дохе. В прошлом году она проиграла в первом круге другой украинской теннисистке – Лесе Цуренко.

Выступления на харде (на 09/02/2025):

Марта Костюк – 129/79 (2/3 в этом году)

Зейнеп Сёнмез – 103/64 (4/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,28. На победу Зейнеп Сёнмез предлагается коэффициент – 3,66 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.

Выступления в сезоне 2025

Марта Костюк – 2/3

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

Зейнеп Сёнмез – 4/5

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 500 – 3/3 | Брисбен – QRF, Линц – QRF, Абу-Даби – QRF

WTA 250 – 1/1 | Хобарт – QRF

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, В, В, П, П

Зейнеп Сёнмез – П, В, П, В, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 3/0 | Костюк ни разу не проигрывала в матчах с представительницами Турции. Последний такой поединок она провела в 2023 году в Дубае против Ипек Оз.

Зейнеп Сёнмез – 9/10 | Сёнмез в прошлом году провела шесть матчей против украинских теннисисток и одержала две победы (против Анастасии Соболевой и Даяны Ястремской). Она проиграла два своих последних матча против украинок.

Марта Костюк проведет свой 197-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 104 победы (53%).

Зейнеп Сёнмез проведет 21-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 9 побед (45%).

Марта Костюк проведет свой 51-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 21 победа (42%).

Зейнеп Сёнмез сыграет свой второй матч в основной сетке турнира WTA 1000. В прошлом году, на этом же турнире в Дохе, она проиграла Лесе Цуренко в первом круге.

Победительница этого матча получит 23 500 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 16 900 долларов США призовых и 10 рейтинговых очков.

>>>



btu.org.ua