Примера. Севилья – Барселона 1:4. Каталонцы диктуют условия на Рамон Санчес Писхуан

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Перед матчем у команды были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Кристенсен и Тер Штеген. У "Севильи" травмированы Ньянзу, Локонга и Адамс, из-за перебора желтых карт не играл Кармона.

С первых минут "Барселона" взяла мяч под свой контроль. Ламин Ямаль подхватил мяч в штрафной и быстро нанес удар в нижний левый угол ворот, но Нюланд выдал потрясающий сейв и перевел круглого на угловой. После подачи с углового Рафинья сделал передачу в штрафную, где Мартинес сбросил мяч на дальнюю штангу, а Левандовски протолкнул его мимо голкипера. 0:1.

"Севилья" разыграла мяч из центра поля и на этот раз каталонцев подвела их высокая линия обороны. Три игрока "Севильи" вышли на двух защитников "Барселоны", Ньигес отдал на Варгаса, расстрелявшего Щенсны. 1:1.

Через несколько минут Рафинья пробил с предела штрафной в нижний правый угол ворот, но Нюланд легко справился с ударом. В ответной атаке Исаак Ромеро упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр лишь показал продолжать игру. В середине тайма травму получил Араухо, заменивший Кубарси.

Вторая половина первого тайма прошла гораздо спокойнее. Каталонцы организовали ряд атак, не ставших результативными. Ламин Ямаль совершил рывок с мячом, но после его удара с линии штрафной кожаный пролетел в считанных сантиметрах от левой стойки. Жюль Кунде на грани штрафной получил пас от Ламина Ямаля и пробил, но мяч полетел значительно выше ворот.

Перед самым перерывом шанс отличиться имела "Севилья". Доди Лукебакио получил мяч в штрафной и выстрелил по воротам, но Щенсны парировал этот удар.

После перерыва каталонцы сразу повели в счете. Педри забросил круглого в штрафную и только что вышедший на замену Фермин Лопес ударом головой отправляет мяч мимо голкипера. 1:2. Зрители наблюдали дежавю, ведь Севилья сразу сравняла счет, как это было и в первом тайме. Однако на этот раз арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

Через несколько минут Соу упал в штрафной "Барселоны" после легкого толчка от Кунде и хозяева требовали назначения пенальти, но арбитр решил продолжить матч. В ответной атаке Рафинья принял передачу на грани штрафной, обыграл защитника и мощным ударом пробил в дальний угол ворот соперника 1:3.

На 60-й минуте Фермин Лопес пошел в грубый подкат против Джибриля Соу и арбитр после просмотра ВАР удалил молодого испанца. "Барселона" в меньшинстве отдала мяч сопернику, но севильцы ничего особенного не смогли создать у ворот Щенсны.

Более того, перед финальным свистком гости забили в четвертый раз. Эрик Гарсия головой замкнул подачу со штрафного удара под левую стойку. 1:4. "Барселона" уверенно побеждает и сокращает отставание от мадридских "Реала" и "Атлетико" до двух и одного очка соответственно. "Севилья" же опустилась на 13 позицию и имеет в активе 28 очков.

23-й тур Примеры

Севилья. "Эстадио Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" – "Барселона" 1:4

Голы: Варгас, 9 – Левандовски, 7, Ф. Лопес, 47, Рафинья, 55, Э. Гарсия, 89

"Севилья": Нюланд – Педроса (Маркан, 87), Салас, Баде, Санчес – Ньигес (Буэно, 76), Гудель (Агуме, 76), Соу (Сусо, 63) – Варгас (Эджуке, 63), Ромеро, Лукебакио.

"Барселона": Щенсны – Бальде, И. Мартинес, Араухо (Кубарси, 22), Кунде – Гави, де Йонг (Э. Гарсия, 71), Педри – Ямаль (Мартин, 89), Левандовски (Ольмо, 71), Рафинья.

Предупреждения: Ньигес, 16, Ромеро, 45+4, Баде, 67, Маркан, 88, Сусо, 90+5 – Гави, 38, Э.Г. Гарсия, 80

Удаление: Ф. Лопес, 62.

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