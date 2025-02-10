Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри Питер Фьюри высказался о чемпионе хевивейта Александре Усике.

«Усик замечательный боксер. Он одолел всех супертяжей. Да, он лучший. Я не знаю, есть ли еще кто-то, с кем он может подраться. У Александра невероятный боксерский интеллект, отличная физическая форма, он заслуживает признания. Не думаю, что сейчас есть такие боксеры, которые могут его победить», – сказал Питер.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua