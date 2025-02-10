Букмекеры оценили шансы украинок на победу на турнире WTA 1000 в Дохе: кто главный фаворит?

Сегодня в Дохе (Катар) стартует первый в сезоне турнир WTA 1000. Он пройдет на открытых хардовых кортах.



Украину на этих соревнованиях представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Перед стартом турнира компания betking оценила шансы теннисисток на итоговую победу. Обращаем внимание, что в котировках этого букмекера отсутствуют, так называемые “нейтральные” теннисистки, представляющие страны-агрессоры россию и беларусь.

По версии betking наилучшие шансы на победу в соревнованиях у действующей чемпионки Иги Швёнтек (Польша) – 3,75. Успех Коко Гауфф (США) оценивается коэффициентом – 7,00. В тройке фаворитов также Елена Рыбакина (Казахстан), на победу которой дается коэффициент – 9,00.

Наибольшие шансы на успех среди украинок у Элины Свитолиной – 51,00. Далее: Марта Костюк и Даяна Ястремская – по 130,00, и Ангелина Калинина – 150,00.

Отметим, что среди котировок мировых букмекеров главной фавориткой турнира в Дохе является первая ракетка мира, выступающая под нейтральным флагом – Арина Соболенко (3,50).

• Доха (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Турнир в Дохе продлится до 15 февраля. Три последних розыгрыша этих соревнований выиграла польская теннисистка Ига Швёнтек.

btu.org.ua