Брисбен. Соболева стартует в квалификации соревнований

Анастасия Соболева сыграет на турнире WTA 500 в Австралии
Брисбен, Австралия • 29 декабря – 5 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Украинская теннисистка, занимающая 217-е место в мировом рейтинге, в первом раунде отбора встретится с Дарьей Сэвилл (№108 WTA).
Для Соболевой это будет первое выступление на турнире серии 500.
Напомним, что в основной сетке соревнований в Брисбене заявлены Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Фото: Svitolina Foundation.
btu.org.ua