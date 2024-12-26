Брисбен. Соболева стартует в квалификации соревнований

Анастасия Соболева сыграет на турнире WTA 500 в Австралии



Брисбен, Австралия • 29 декабря – 5 января • хард • $1,736,763

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинская теннисистка, занимающая 217-е место в мировом рейтинге, в первом раунде отбора встретится с Дарьей Сэвилл (№108 WTA).

Для Соболевой это будет первое выступление на турнире серии 500.

Напомним, что в основной сетке соревнований в Брисбене заявлены Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.



Фото: Svitolina Foundation.

btu.org.ua