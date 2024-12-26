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Футбол

Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Анге Постекоглу ожидает выезд к четвертой команде АПЛ

Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Кто бы мог подумать в начале сезона, что "Тоттенхэм" будет ехать в гости к "Ноттингем Форест" в качестве аутсайдера и команды, идущей гораздо ниже "лесников" в турнирной таблице?

    Но таковы реалии. Анге Постекоглу точно ожидал большего и об этом он без устали напоминает на пресс-конференциях. Прошлый матч он с треском проиграл "Ливерпулю" и нужно как-то за это реабилитироваться.

    Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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    • Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига. 18-й тур.

    26 декабря. 17:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

    Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports+

    Трансляция матча

    Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Ноттингем Форест” — “Тоттенхэм” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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