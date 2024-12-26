«Им это не нужно». В США рассказали, уйдут ли Усик и Ломаченко на пенсию

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Василий Ломаченко

Журналист американского интернет-издания Boxing Scene Эрик Раскин написал большой аналитический материал на тему вероятного завершения карьер украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

В тексте автор упомянул о недавнем фейке о выходе на пенсию Василия Ломаченко:

«Несколько дней назад в СМИ распространяли информацию о завершении карьеры Ломаченко, однако это было сделано фейковыми аккаунтами, затем повторено реальными аккаунтами, а затем удалено этими реальными аккаунтами. Короче говоря, Ломаченко не на пенсии. Не официально. Пока что. Но до его 37-го дня рождения осталось два месяца, и после того, как он отказался от запланированного на этот год боя с Джервонтой Дэвисом, а его менеджер Эгис Климас публично сослался на «мотивацию» – а точнее, на ее отсутствие – кажется, что скоро Ломаченко уйдет».

Позже Эрик поделился мнением относительно возможного боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа:

«Дюбуа бросил вызов Усику, но зачем это Александру? Ему ничего не нужно на этом этапе. После объединения и очистки супертяжелого дивизиона он дважды победил двух лучших супертяжеловесов своего поколения – Фьюри и Энтони Джошуа. Эта эпоха принадлежит Усику. Он великий на все времена. Он может войти, а может и не войти в топ-10 лучших боксеров супертяжелого веса в истории, но он, безусловно, достойный преемник Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда».

В заключении Раскин все же объяснил, стоит ли Усику и Ломаченко продолжать карьеру:

«Если они продолжат драться, то только потому, что у них еще есть желание, у них еще есть драйв, они еще хотят это делать. Усик «может еще». Ломаченко «может еще». Но ни одному из них не нужно «еще».

sport.ua