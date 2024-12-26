Расселл: Многие дети берут с нас пример

Джордж Расселл считает Льюиса Хэмилтона не только выдающимся гонщиком, но и образцом для подражания в том, как он использует свое положение для достижения более высоких целей, чем спортивные победы.

Джордж Расселл: «Я научился у Льюиса тому, что у каждого из нас есть авторитет и нужно правильно его использовать.

У меня есть фотография с Льюисом, когда я был ребенком. Тогда я равнялся на него, так же как сегодня многие дети берут пример с нас обоих. Я чувствую ответственность за то, как выражаю и веду себя, это вдохновляет миллионы людей и действительно имеет значение. Это, пожалуй, самый большой урок, который я получил от Льюиса.

Когда я вижу, как мои маленькие племянники и племянницы следят за спортом в социальных сетях, или как сын Тото Вольффа и его друзья восхищаются нами, я понимаю, насколько велико наше влияние. Мы стали для них примером и должны правильно использовать это положение».

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