В Таиланде выделили средства на проведение Гран При

Формула 1 стала на шаг ближе к проведению дебютной гонки в Таиланде. Правительство страны выделило средства в размере 1,23 миллиарда долларов США на проведение Гран При в Бангкоке в 2028 году.

Переговоры о проведении гонки в Таиланде идут уже давно. В марте президент Формулы 1 Стефано Доменикали провёл встречу с премьер-министром страны Пхетхонгтхан Чинават, на которой стороны договорились продолжить обсуждение проекта гонки.

На прошедшем заседании правительства Таиланда 17 июня было одобрено решение отправить формальное предложение Формуле 1 о подписании пятилетнего контракта с 2028 по 2033 годы на проведение Гран При на городской трассе в районе парка Чатучак в Бангкоке.

По словам двух чиновников из правительства, на проект выделен бюджет в размере более 40 миллиардов бат (около 1,23 миллиардов долларов США). Ранее местная пресса сообщала, что правительство Таиланда уже подписало меморандум о взаимопонимании с Формулой 1. Предполагается, что гонка будет профинансирована частными инвесторами, а государственные деньги выступают в качестве обеспечения сделки.

Главным аргументом в пользу проведения этапа Формулы 1 в Бангкоке является тот факт, что национальный этап вписывается в крупные инвестиции Таиланда в туристическую отрасль, которая является ключевой для экономики страны. В правительстве рассчитывают, что гоночный уик-энд будет привлекать 300 000 болельщиков.

Ожидается, что Гран При Формулы 1 будет приносить Таиланду 14 миллиардов бат в год, будет создано около 8000 новых рабочих мест, а инвестиции в проведение гонки и строительство трассы начнутся окупаться с первого года.

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