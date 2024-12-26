Дончич может выпасть на длительный срок из-за мышечной травмы

В ближайшее время станет известна степень сложности повреждения

Лидер Даллас Маверикс Лука Дончич может выпасть на длительный срок.

В матче регулярного чемпионата между Маверикс и Миннесотой Тимбервулвз (99:105) Дончич получил повреждение и завершил матч в конце второй четверти. Сообщается, что после игры Лука передвигался с помощью костылей.

Предварительно, словенец получил растяжение икроножной мышцы левой ноги. Более точная информация о травме будет известна после прохождения МРТ.

Дончич провел в текущем сезоне 21 матч. В среднем 25-летний словенец набирает 28,7 очков, 8,2 подбора, 8,0 передач и 1,9 перехвата.

Маверикс занимают четвертое место (19-11) в Западной конференции НБА.

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