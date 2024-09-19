Чэнду. 19-летний китаец одержал дебютную победу в Туре, Нисикори проиграл в стартовом матче

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в Китае

Чэнду, Китай • 18-24 сентября • хард • $1,269,245

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Павел Котов (-) 6:4, 7:5

Чжоу И (Китай, WC) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй) 2:6, 6:1, 3:1 (отказ)

Адриан Маннарино (Франция, 5) – Теренс Атман (Франция, Q) 6:7(9), 6:1, 6:3

Лукаш Клейн (Словакия) – Адам Уолтон (Австралия) 7:6(3), 6:4

Алибек Качмазов (-, Q) – Александар Ковачевич (Австралия) 6:4, 7:6(7)

Таро Даниэль (Япония) – Лоренцо Сонего (Италия, 6) 6:4, 7:5

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 7) – Сунь Фацзин (Китай, WC) 6:7(5), 7:5, 6:4

Янник Ганфманн (Германия) – Синтаро Мотидзуки (Япония, Q) 6:4, 7:6(4)

Александар Вукич (Австралия) – Борна Чорич (Хорватия) 3:6, 7:6(9), 6:4

Роман Сафиуллин (-, 8) – Фабио Фоньини (Италия) 3:6, 6:4, 6:4

Шан Цзюньчэн (Китай) – Кэй Нисикори (Япония) 6:4, 6:4

Федерико Агустин Гомес (Аргентина, Q) – Александр Мюллер (Франция) 6:4, 7:5

Чжоу И (№531 ATP) третий раз играет в основной сетке турнира ATP и одержал свою дебютную победу. 19-летний китайский теннисист также прервал серию из четырёх поражений.

Федерико Агустин Гомес (№174 ATP) также впервые выиграл матч в основной сетке соревнований уровня Тура. Отметим, что в этом году аргентинец принимал участие на турнире в Кордове, где проиграл в первом круге. Также напомним, что на старте отборочной сетки Гомес был сильнее украинца Вадима Урсу.

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