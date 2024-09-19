Нико Хюлкенберг выразил недовольство Нильсу Виттиху

Нико Хюлкенберг рассказал, что после финиша в Баку ходил беседовать с директором гонок Нильсом Виттихом. Гонщику Haas не понравилось, что после столкновения Серхио Переса и Карлоса Сайнса жёлтые флаги на короткое время сменились на зелёные. За это время его успели обогнать Льюис Хэмилтон и Оливер Берман, и только после был включён режим виртуального автомобиля безопасности.

Нико Хюлкенберг: «Я был очень удивлён, когда после жёлтых флагов появились зелёные флаги, и потребовалось определённое время на включение режима автомобиля безопасности. В недавней истории, например, в прошлом году в Мельбурне, после столкновения гонщиков Alpine красные флаги появились очень и очень быстро. Поэтому меня и удивило, что решение в Баку отличалось от тех, что принимались в прошлом.

После гонки я ходил поговорить с Нильсом, но я не могу вам пересказать наш разговор. Он считал, что действовал точно так же, как обычно. У него не было мыслей, что на этот раз было что-то иначе.

Казалось, что меня ждёт успешный финиш в Баку, но на последних двух кругах очки уплыли у меня из рук, что очень огорчает, ведь это упущенная возможность. Но я перевернул страницу и иду вперёд. Я больше не хочу об этом говорить».

Источник