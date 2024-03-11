Рут Баском: У Алонсо в голове настоящий компьютер

В двух прошедших Гран При Фернандо Алонсо заработал 12 очков из 13-ти. Бывший стратег Sauber Рут Баском в подкасте Checkered Flag говорила о выступлении Алонсо в Джидде…

Рут Баском: «Вы видели, как хорош был Фернандо в Джидде. Ему нравятся скоростные трассы, где в гонках нужно думать, соблюдать полную концентрацию.

В прошлом году он поднялся на подиум в Джидде, а в этом заработал десять очков – как гонщики Mercedes на двоих.

Я имела удовольствие работать с ним в Ferrari, и знаю, что в голове у него настоящий компьютер. Феноменальный гонщик!»

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