Бортолето: Я хотел выйти в финал, но перестарался

Габриэль Бортолето в своей первой квалификации в Формуле 1 опередил опытного напарника Нико Хюлкенберга, на счету которого участие в 227 Гран При. Бразильский гонщик Sauber вышел во вторую часть квалификации, но в борьбе за выход в финал ошибся в решающей попытке и прервал круг. Нико завершил борьбу в первой сессии, показав 17-е время.

Габриэль Бортолето (15-й): «Я вполне доволен. Мы с командой хорошо поработали и максимально воспользовались той информацией, которую получили в трёх тренировках.

Первая часть квалификации прошла гладко – я собрал вместе круг и прошёл дальше. Думаю, выход во вторую часть в моей первой квалификации – не такое и плохое достижение.

Я хотел выйти в финал, но перестарался на быстром круге. Мне удалось удержать машину на трассе, но продолжать попытку уже не было смысла. Тем не менее, я думаю, что мы можем быть довольны проделанной сегодня работой.

Если говорить о завтрашнем дне, то высока вероятность дождя. В таких условиях произойти может всё, что угодно, особенно на такой трассе. Если чисто и без ошибок провести гонку, то у меня есть шанс на хороший результат. Я с нетерпением этого жду».

Нико Хюлкенберг (17-й): «Первый круг получился нормальным, но я всё равно не чувствовал себя главным в машине, так что ещё требуется время, чтобы обрести уверенность. На втором быстром круге я попал в трафик на первом секторе, из-за этого фактически выбыл из борьбы.

Отрывы минимальные, поэтому каждая мелочь имеет значение. Я чувствую, что сегодня мы не смогли максимально использовать все возможности, но в этом нет большого сюрприза, принимая во внимание, что я только начинаю работать с новой командой и новой машиной.

Посмотрим, какие условия будут завтра. Если пойдёт дождь, то нас ждёт новая игра. Постараемся сделать всё, что в наших силах».

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