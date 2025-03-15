Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора вспомнил украинского боксера Александра Усика. Чисора имеет большое желание провести бой-реванш с украинским чемпионом супертяжелого веса.
«Я продам весь Уэмбли или стадион Тоттенхэма против Александра Усика лучше, чем любой другой боксер. Сделаем это», – написал Чисора.
Усик победил Чисору в 2020 году единогласным решением судей. Это было второе сражение для Александра в хевивейте.
В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.