Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора и Александр Усик

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора вспомнил украинского боксера Александра Усика. Чисора имеет большое желание провести бой-реванш с украинским чемпионом супертяжелого веса.

«Я продам весь Уэмбли или стадион Тоттенхэма против Александра Усика лучше, чем любой другой боксер. Сделаем это», – написал Чисора.

Усик победил Чисору в 2020 году единогласным решением судей. Это было второе сражение для Александра в хевивейте.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua