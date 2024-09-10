Сиренко рассказал, почему Фьюри упустил инициативу в первою бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Украинский боец хевивейта Владислав Сиренко (21-0, 18 KO) высказался о первом поединке между Александром Усиком с Тайсоном Фьюри.

«Фьюри очень нестандартный боец. Он в целом интересно выглядел. Понятное дело, что много дурачился. Это его стиль. Но он довольно неплохо выглядел. Мне казалось, что поначалу Александр не мог его понять и к нему подстроиться. Ведь Фьюри очень большой и непредсказуемый. Естественно, что поначалу было тяжело. Думаю, что в первом бою это было козырем Фьюри. Потом он начал уставать, начал проседать, боксировать невнимательно или с какой-то бравадой что ли. Естественно, тут же пропустил удар. А он уже не держит так хорошо, как это было раньше», – сказал Сиренко.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь. Тайсон был почти нокаутирован в девятом раунде первого боя, но уступил раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua