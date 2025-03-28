«Капля пота – это шаг к победе». Хижняк – о подготовке к новым вызовам

Instagram. Александр Хижняк

Олимпийский чемпион Александр Хижняк обратился в социальных сетях к болельщикам и заявил, что готовится к новым вызовам:

«Каждый бой начинается задолго до выхода на ринг. Подготовка – это ежедневная работа, дисциплина и выносливость. Каждая капля пота здесь – это шаг к победе. Готов к новым вызовам!» – написал боксер.

Хижняк в своей карьере побеждал на многих престижных турнирах, является обладателем золотой награды на Олимпиаде в Париже (2024), побеждал на чемпионатах мира (2017) и Европы (2017). Заслуженный майстер спорта Украины, выступал в полупрофессиональной лиге WSB в составе команды «Украинские атаманы».

В марте на церемонии Федерации бокса Украины Хижняк получил специальную награду «Легенда бокса» за вклад в развитие этого вида спорта в Украине.

sport.ua