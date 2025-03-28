Ига Швёнтек – о работе своей команды во время матча против Эалы: “Было слишком много информации, не могла нормально сконцентрироваться”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась своими мыслями о работе своей команды во время матча против Александры Эалы на турнире в Майами, в котором она потерпела неожиданное поражение



“Нравится ли мне получать много подсказок во время матча? Точно не люблю получать их после каждого розыгрыша. Под конец нашего матча я уже даже не могла нормально сконцентрироваться на том, что происходит на корте. Но мы обязательно обсудим это. В прошлом матче, например, тренер давал мне очень хороший коучинг. Сегодня было слишком много информации, но мы все хотим одного — победить, поэтому уверена, что мы найдём правильный баланс.

Что бы я изменила, если бы могла переиграть этот матч? Честно говоря, не знаю, потому что чувствовала, что моё тело не работало как нужно, и я не совсем понимаю, почему. Наверное, старалась бы играть с большим вращением. Я часто сильно била по мячу, но он летел не туда, куда я хотела. Поэтому сейчас сложно это точно оценить”, – сказала польская теннисистка в эфире Canal+.

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