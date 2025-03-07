Индиан-Уэллс. Бенчич разгромила Марию и встретится с Анисимовой, Кырстя сыграет против Наварро

Результаты второго игрового дня на турнире WTA 1000 в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Маккартни Кесслер (США) – Анна Блинкова (-) 6:1, 6:2

Лучия Брондзетти (Италия) – Ангелина Калинина (Украина) 6:4, 7:5

Полина Кудерметова (-) – Клэр Лю (США, Q) 6:4, 6:2

Сонэй Картэл (Великобритания, LL) – Варвара Лепченко (США, Q) 7:6(6), 6:2

София Кенин (США) – Мэддисон Инглис (Австралия, Q) 6:2, 6:1

Кэти Макнелли (США) – Айла Томлянович (Австралия, Q) 6:4 (отказ)

Жаклин Кристиан (Румыния) – Вероника Кудерметова (-) 6:2, 6:3

Моюка Утидзима (Япония) – Эмма Радукану (Великобритания) 6:3, 6:2

Виктория Томова (Болгария) – Ольга Данилович (Сербия) 6:2, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) – Татьяна Мария (Германия) 6:1, 6:1

Сорана Кырстя (Румыния) – Майя Джоинт (Австралия, Q) 6:2, 7:5

Кимберли Биррелл (Австралия, Q) – Виктория Голубич (Швейцария, Q) 6:4, 6:4

Анастасия Потапова (-) – Джессика Боузас Манейро (Испания) 6:7(5), 6:4, 7:5

Белинда Бенчич в следующем круге встретится с Амандой Анисимовой, которой проиграла в двух из трёх матчей против неё. Их предыдущее противостояние состоялось в 2022 году на турнире WTA 1000 в Риме, где также была сильнее американка.

Сорана Кырстя во втором круге попробует остановить победную серию Эммы Наварро, которая на прошлой неделе выиграла титул WTA 500 в Мериде. Напомним, что в феврале румынка обыграла американскую теннисистку на турнире WTA 1000 в Дубае.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua