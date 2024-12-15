“О всяком уважении можно будет забыть, я сделаю всё, чтобы выиграть”. Ник Кириос – о возможном матче против Янника Синнера на Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кириос высказался о возможном матче против первой ракеткой мира Янника Синнера на предстоящем Открытом чемпионате Австралии.



В подкасте “Nothing Major” австралиец заявил: “Если я сыграю с Синнером на Australian Open, я постараюсь настроить всех зрителей против него. Это будет настоящий хаос. О всяком уважении можно будет забыть, я сделаю всё, чтобы выиграть”.

Кириос также отметил, что их противоположные характеры добавляют интриги в потенциальный матч: “Думаю, мы любим спорт за контраст личностей. Если я встречусь с Синнером в третьем раунде Australian Open, все будут смотреть, потому что у нас разные характеры. Мы не любим друг друга, и это полезно для спорта”.

Ранее Кириос несколько раз критиковал Синнера в связи с его допинговым делом. В августе 2024 года стало известно, что итальянец дважды сдал положительные допинг-тесты на клостебол, однако избежал дисквалификации, объяснив это случайным загрязнением через физиотерапевта. Кириос выразил недовольство таким решением, заявив: “Это смехотворно – неважно, случайно это было или намеренно. Ты сдал две положительные пробы на стероиды — тебя должны отстранить на два года”.

Отметим, что Янник Синнер и Ник Кириос один раз встречались друг с другом на теннисном корте: в 2022 году итальянец победил в двух сетах в поединке на “Мастерсе” в Майами.

Австралийский теннисист планирует вернуться в теннис в 2025 году, после длительной паузы и рассчитывает сыграть на соревнованиях в Брисбене и на Australian Open. За последние два года Кириос провел лишь один официальный матч (в июне 2023 года на турнире в Штутгарте).



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