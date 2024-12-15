Ферстаппен посетил турнир по симрейсингу в Мадриде

Сезон в Формуле 1 завершён, в том числе состоялось и его официальное закрытие – гала-церемония FIA, но Максу Ферстаппену пока не до отдыха. Вчера он посетил проходившие в Мадриде соревнования по виртуальным гонкам.

Международный турнир по симрейсингу входил в программу ежегодного GAMERGY Esports & Gaming Festival, и в финале силами померились 18 специалистов по виртуальным гонкам из разных стран, причём состязались они на виртуальной версии автодрома в Зандфорте.

Стоит также добавить, что всё происходило в спортивно-концертном комплексе IFEMA – именно вокруг него будет проложена трасса Формулы 1, которая впервые примет Гран При Испании в 2026 году.

Четырёхкратный чемпион мира не участвовал в финальных заездах, хотя сам серьёзно занимается симрейсингом, но вышел на подиум, чтобы поприветствовать и поздравить тех, кто отличился.

«Невероятно приятно видеть, с какой страстью и увлечённостью соревнуются эти гонщики! – сказал Макс. – Эти соревнования по-прежнему демонстрируют, насколько важны такие качества, как мастерство пилотирования, предельная концентрация и умение принимать правильные решения, причём не только в гонках, но и в жизни».

Победителем соревнований в столице Испании стал Йерней Довжан из Словакии, который в финале одолел японца Юки Оконоги, и, конечно, свои призы они получили из рук Макса Ферстаппена. Конечно, они запомнят этот день на всю жизнь.

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