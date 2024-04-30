В Williams подписали контракт с Keeper Security

Команда Williams подписала многолетний партнёрский контракт с компанией Keeper Security, поставщиком облачных решений для кибербезопасности.



Логотип Keeper появится на комбинезонах гонщиков и FW46, а в честь начала партнерства – на переднем антикрыле машин в Майами.

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing: «Наши данные – один из самых важных активов, их защита имеет первостепенное значение. Сохранение сотен паролей для защиты нашей информации и данных требует надежных и проверенных систем. Keeper – решение этих проблем, обеспечивающее надежную защиту информации, мы рады приветствовать их в Williams».

Источник