Лоусон дал совет напарнику, если тот перейдёт в Red Bull

На пресс-конференции FIA в Баку Лиам Лоусон рассказал, из-за чего он не лучшим образом выступил в Монце, а также поделился советом, который он готов дать Айзеку Хаджару, если тот станет гонщиком Red Bull Racing.

Лиам Лоусон: «В этом году у Racing Bulls довольно неплохая машина, поэтому я в предвкушении гонки в Баку. Хотя полагаю, что в Монце всё сложилось не лучшим образом, при том что особых проблем у нас не было. Просто в квалификации мы решили действовать агрессивно, но в итоге такой подход не сработал.

Разумеется, мы всегда анализируем свою работу в каждый уик-энд, и, оглядываясь назад, я полагаю, что в квалификации стоило провести ещё одну попытку. Из-за этого прессинг перед последней попыткой был очень высоким, но мы сами виноваты. К тому же я попал в трафик, потом оказался за пределами трассы и не смог завершить круг.

Так что дело было не в том, что нам не хватило скорости. Мы просто не смогли правильно проехать круг. Вы же знаете, сколь высока в этом сезоне плотность результатов, а обгонять на трассе очень трудно, поэтому квалификация имеет крайне важное значение».

Когда Лиама попросили рассказать, как взаимодействуют Лоран Мекис и Алан Пермейн, руководители двух команд Red Bull, он ответил: «Разумеется, они вместе работают уже второй год, и между нашими командами налажено тесное взаимодействие. Как известно, когда Лоран перешёл в Red Bull, Алан его заменил, и, по-моему, его подходы к делу очень похожи на те, что практиковал Мекис.

Оба очень грамотные и опытные инженеры, которые умеют подгонять коллектив, особенно тех специалистов, которые отвечают за техническую сторону дела. Именно поэтому сейчас у нас быстрая машина».

Поскольку Лиам в начале года провёл две гонки за Red Bull Racing, его спросили, какой совет он бы дал Айзеку Хаджару, если подтвердится, что в следующем году француз перейдёт в эту команду.

«Если честно, быть гонщиком этой команды – очень сложная задача, – ответил Лиам. – Мне трудно оглядываться назад и проводить корректное сравнение, просто потому, что я провёл там всего две гонки. Но, по-моему, надо просто как можно лучше готовиться.

Я пытался делать всё, что было в моих силах. Конечно, когда оглядываешься назад, всегда видишь, что можно было сделать лучше. Я бы сказал Айзеку вот что: «Не обращай внимания на то, что говорят другие».

Возможно, уровень сложностей несколько преувеличен. В конце концов, мы все гонщики, и каждый в достаточной мере верит в себя, если выступает в Формуле 1. Мы приходим в этот спорт, думая, что мы лучше всех остальных – иначе нас бы здесь не было. Надо просто верить в себя.

Айзек хорошо справляется с делом в этом году – значит, надо просто полностью сосредоточиться на поставленных задачах, как можно лучше подготовиться и не слушать ничьих разговоров о том, что тебя ждёт в Red Bull Racing. На самом деле, этого не знает никто, кроме гонщиков, которые уже поработали с этой командой».

