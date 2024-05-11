WEC: Гонку в Спа выиграл дуэт Jota на гиперкаре Porsche

Гонка в Спа волею обстоятельств из 6-часовой превратилась в 8-часовую, и победу в ней одержала частная британская команда Jota, выступающая на гиперкарах Porsche 963.

Из-за серьёзной аварии, произошедшей, когда больше двух третей дистанции было уже позади, гонка была приостановлена, и в тот момент лидировали два гиперкара Ferrari. Период красных флагов продолжался очень долго – два часа, и всё это время на трассе шёл ремонт повреждённых ограждений.

Затем дирекция гонки приняла решение продлить её на то время, сколько было потеряно из-за этого драматичного происшествия, что для WEC совершенно не характерно, и эта ситуация была на руку Jota.

Дело в том, что экипаж Porsche №12 побывал на плановом пит-стопе незадолго до приостановки гонки – соответственно, Уиллу Стивенсу и Каллуму Айлоту до финиша гонки нужно было провести в боксах явно меньше времени, чем соперникам.

В итоге они первыми пересекли линию финиша на 12,3 секунды раньше экипажа заводской команды Porsche Penske в составе Кевина Эстре, Лоренса Вантура и Андре Лоттерера, занявшего второе место. Гиперкар Ferrari 499P №50, на котором выступают Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен, завершил гонку третьим. Кстати, это лишь первый подиум для заводской команды Ferrari в этом сезоне.

Победа Jota знаменательна по целому ряду причин: во-первых, это первое подобное достижение для этой команды за то время, что она выступает в категории Hypercar; во-вторых, это первый случай за 10 лет, когда гонку выиграл экипаж, состоявший из двух человек; в третьих, впервые с 2020 года победу одержала частная команда.

Следующий этап WEC пройдёт в середине июня, и это будет легендарная 24-часовая гонка в Ле-Мане.

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