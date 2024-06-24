Пайкс-Пик: Роман Дюма в пятый раз быстрее всех

В июне в американском штате Колорадо проходят традиционные соревнования по скоростном подъёму на гору Пайкс-Пик, всегда привлекающие повышенное внимание публики и спортивной прессы.

Французский гонщик Роман Дюма вчера подтвердил свою репутацию мастера этого особого жанра, в пятый раз став победителем. На почти 20-километровой трассе с её 156 поворотами он вновь пилотировал специально подготовленный электромобиль, но теперь это был Ford F-150 Lightning SuperTruck.

Дюма проехал сложнейшую горную трассу за 8 минут 53,563 секунды, опередив ближайшего соперника больше чем на 10 секунд, после чего признал, что без приключений не обошлось.

«Заезд сложился очень непросто, – прокомментировал он. – Не знаю, что случилось на старте, но машина сама по себе полностью выключилась, раньше такого никогда не было. Но я не стал паниковать, посмотрел на показаний приборов – всё было нормально.

Я самостоятельно произвёл перезагрузку электроники, отвечающей за работу силовой установки, и всё-таки смог стартовать. По радио мне даже сообщили, что заезд остановлен красными флагами – полагаю, из-за того, что я остановился на трассе. Но я-то уже стартовал снова, поэтому не знал, надо ли мне останавливаться или нет – в общем, возникло некоторое недопонимание.

На первом отрезке я увидел, что проехал его на 26 секунд медленнее моего предварительного времени, и понял, что всё идёт нормально, надо просто атаковать, и всё получится. Но это же Пайкс-Пик, здесь вообще невозможно ничего прогнозировать!

Я в пятый раз победил, и это для меня большая честь! Спасибо команде за все её усилия, предпринятые на протяжении нескольких месяцев».

У Романа действительно в очередной раз всё получилось. Кстати, именно ему принадлежит абсолютный рекорд Пайк-Пик, установленный в 2018 году, когда он на экспериментальном электромобиле Volkswagen I.D. R промчался по этой трассе за 7 мин. 57,148 секунды.

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