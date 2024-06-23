Макс Ферстаппен: Судьба гонки решилась в её начале

Макс Ферстаппен выиграл Гран При Испании, после финиша подчеркнув, что это ему удалось благодаря агрессивным действиям на старте.

Макс Ферстаппен: «Думаю, судьба гонки решилась в её начале. Я вышел в лидеры на 2-м круге, после чего на первом отрезке создал отрыв и смог его немного увеличить. Но после этого пришлось вести гонку в основном в оборонительном ключе, ведь Ландо и McLaren сегодня были очень быстрыми, особенно на последних кругах.

Но полагаю, что мы всё сделали правильно, реализовали довольно агрессивную тактику – к счастью, ближе к финишу подтвердилось, что такой подход был оправданным, и я очень рад, что смог победить на этой трассе.

На старте на прямой пришлось ехать почти в раллийном стиле, я слегка выехал на траву, из-за чего я немного потерял, но мы очень поздно тормозим в 1-м повороте. А после этого, конечно, я был полон решимости выйти в лидеры. Когда это удалось, у меня уже появилась возможность поберечь шины, что и стало фактором, позволившим победить.

По ходу дистанции пришлось этим активно заниматься, ведь во всех быстрых поворотах резина очень сильно перегревалась, поэтому машина сильно скользила. В общем, по ходу всей гонки приходилось сдерживать темп, чтобы контролировать износ резины».

Серхио Перес (8-й): «Думаю, главной проблемой сегодня была моя стартовая позиция. Я обогнал Фернандо Алонсо, но меня опередил Нико Хюлкенберг, и это серьёзно сказалось на всей моей гонке. Когда я ехал в зоне возмущённого воздуха позади его машины, держаться вплотную за ними было очень тяжело.

В итоге пришлось перейти на тактику трёх пит-стопов, но соперники очень сильны, поэтому очень важно в каждый уик-энд стараться действовать идеально. Похоже, что у McLaren сейчас самая быстрая машина, но надеюсь, что на других трассах мы сможем выступить более конкурентоспособно».

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