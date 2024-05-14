Доменикали не обещает, что Италия сохранит оба Гран При

Стефано Доменикали перед Гран При Эмилии-Романьи отметил, что Италия занимает важное место в календаре Формулы 1, однако не обещал, что в его родной стране и в будущем останутся две гонки – в Имоле и Монце.

«Имола и Монца и вообще гонки в Италии – центральная часть календаря чемпионата, но нас тревожат проблемы, связанные с ресурсами их промоутеров, а также инфраструктурой автодромов, – приводит слова президента Формулы 1 Gazzetta dello Sport. – Эти проблемы должны быть решены. Если сегодня у некоторых стран нет желания инвестировать, сотрудничать с нами, строить долгосрочные планы, то они рискуют остаться без Гран При.

Мы даём срок до конца года, и тогда мы вновь оценим ситуацию. Но мы ведём переговоры о перспективах Гран При Италии и Эмилии-Романьи как с правительством, так и с национальным автоклубом ACI.

Сохранить обе гонки после 2026 года теоретически возможно, но в настоящий момент об этом довольно трудно говорить, этому мешают объективные причины. В любом случае назрела необходимость ускорить процесс перемен, и это касается не только безопасности гоночных трасс, но также услуг, которые предлагаются болельщикам.

Серьёзные сложности связаны ещё и с тем, что мы получаем запросы со всего мира. Многие страны хотят заполучить гонки Формулы 1, интерес к чемпионату растёт и в Азии, и в США, но после успешной инициативы Мадрида заметный рост интереса наблюдается и в Европе.

Этап чемпионата в Имоле – во всех смыслах особенный, он напоминает нам о быстротечности времени, но даже печальные страницы истории важны, если правильно использовать их уроки. Трагедии Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера и прошлогоднее наводнение заставляют нас помнить об этом Гран При. Эти драматичные события либо изменили подходы к вопросам безопасности, либо позволили увидеть, как люди возвращаются к нормальной жизни после стихийного бедствия.

Если говорить о Ferrari, то болельщики хотят видеть, что новинки, которые будут представлены в Имоле, помогут гонщикам Скудерии ещё ближе подобраться к лидерам, хотя в этом году борьба на трассах уже носит более острый характер. Кроме того, можно ожидать, что Льюису Хэмилтону будет оказан более тёплый приём, ведь многие уже в предвкушении следующего сезона. В Маранелло уже объявили о приходе новых технических специалистов, но также ходят другие интересные слухи, которые я не могу комментировать».

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