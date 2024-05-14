Организаторы Ролан Гаррос объявили список обладателей wild card

Французская теннисная федерация опубликовала полный список игроков
Женщины. Одиночный разряд
Ализе Корне (Франция)
Фиона Ферро (Франция)
Эльза Жакмо (Франция)
Кристина Младенович (Франция)
Клоэ Паке (Франция)
Джессика Понше (Франция)
Айла Томлянович (Австралия)
Саша Викери (США)
Мужчины. Одиночный разряд
Теренс Атман (Франция)
Ришар Гаске (Франция)
Пьер-Юг Эрбер (Франция)
Арольд Майо (Франция)
Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
Александр Мюллер (Франция)
Адам Уолтон (Австралия)
Николас Морено де Альборан (США)
Женщины. Квалификация
Сара Илиев (Франция)
Селена Янициевич (Франция)
Манон Леонар (Франция)
Астрид Лю Ян Фун (Франция)
Дженни Лим (Франция)
Дафни Мпетши Перрикар (Франция)
Сара Ракотоманга Ражаона (Франция)
Марго Рувруа (Франция)
Алис Тубельо (Франция)
Мужчины. Квалификация
Клеман Шидех (Франция)
Габриэль Дебру (Франция)
Матис Эрар (Франция)
Томас Форель (Франция)
Артур Геа (Франция)
Саша Гимар Вайенбур (Франция)
Мае Малиж (Франция)
Тео Папамаламис (Франция)
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 20 мая (старт квалификации) по 9 июня.