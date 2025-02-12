Официально: Экс-тренер седьмой ракетки мира отстранен от тенниса после независимого расследования WTA

Пресс-служба женской теннисной ассоциации сообщила о завершении независимого расследования в отношении экс-тренера седьмой ракетки мира Елены Рыбакиной Стефано Вукова



“WTA подтверждает, что независимое расследование возможного нарушения Кодекса поведения WTA со стороны Стефано Вукова завершено. По итогам этого процесса его отстранение остается в силе.

Чтобы сохранить конфиденциальность и защитить целостность расследования и его результатов, WTA не будет предоставлять дополнительных подробностей. Мы продолжаем придерживаться принципов справедливости и объективности при рассмотрении всех вопросов в соответствии с Кодексом поведения WTA”, – говорится в официальном пресс-релизе ассоциации.

Напомним, что 37-летний хорватский тренер был временно отстранен руководящим органом женской теннисной ассоциации из-за подозрений в нарушении кодекса поведения WTA. Сам Вуков отрицает какие-либо правонарушения, а Рыбакина заявила, что никогда не подавала на него жалоб.

btu.org.ua