"Ювентус" под руководством Тьяго Мотты отметился необычным достижением

По информации Opta, Впервые "Ювентус" одержал три победы подряд во всех соревнованиях под руководством Тиаго Мотты.

"Старая синьора" победила "Эмполи" (4:1) и "Комо" (2:1) в Серии А и "ПСВ" (2:1) в Лиге Чемпионов.

До этой серии "Ювентус" последний раз побеждал "Милан" 18 января. После у команды была ничья с "Брюгге" (0:0) и поражения "Наполи" (1:2) и "Бенфике" (0:2).

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Напомним, что "Ювентус" обыграл "ПСВ" в первом матче со счётом 2:1. Голами отметились Маккенни и Мбангула. Ответный матч состоится 19 февраля.

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