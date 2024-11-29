Лучше Винисиуса и Ямаля: Цыганков лучший в Ла Лиге по ключевому показателю

Украинский полузащитник каталонской «Жироны» Виктор Цыганков в текущем сезоне Ла Лиги отдал уже 16 ключевых передач.

По этому показателю 27-летний игрок является лучшим в чемпионате Испании. Рейтинг опубликовал официальный аккаунтом Ла Лиги в социальной сети Х.

Украинский футболист опередил таких звезд, как Ламин Ямаль, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Напомним, в этом сезоне Виктор Цыганков провел 7 матчей в рамках чемпионата Испании, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.