Интер хочет подписать звездного вингера Ливерпуля

Салах пока что не договорился о продолжении сотрудничества с красными

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На фоне заявления правого вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха об отсутствии предложения от своего клуба о продлении контракта, в борьбу за звезду "красных" вступает "Интер".

Как сообщает FourFourTwo, миланский клуб готов сделать серьезное предложение Салаху, поскольку контракт египтянина с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года.

Также "Интер" планирует продать нескольких своих игроков, среди которых Марко Арнаутович, Мехди Тареми и Хоакин Корреа.

Добавим, что Салах за "Ливерпуль" за всю свою карьеру сыграл 368 матчей, в которых забил 223 гола и отдал 99 ассистов.

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