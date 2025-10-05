АПЛ. Брентфорд – Манчестер Сити 0:1. Скромная победа, омраченная травмами Родри и Ярмолюка

Стадион "Брентфорда" — это всегда непростое место для визита. В этом сезоне "пчелы" набирали очки только в домашних стенах, и это о многом говорит. Команда Пепа Гвардиолы пока выглядит не настолько грозной силой, чтобы без шансов проходить по таким соперникам, и поэтому были определенные опасения накануне по поводу того, смогут ли "горожане" справиться с командой Егора Ярмолюка, который, к слову, вышел в стартовом составе на этот матч.

Первый тайм полностью был за городскими. Прекрасно у них получилось оставить соперника без мяча и плавно разыгрывать свои комбинации в поисках опасных моментов. Хотя гол на старте встречи прилетел не после какой-то гениальной комбинации. Очень простой заброс вперед от Йошко Гвардиола на Холанда, и норвежец протиснул и выиграл борьбу у Айера, после чего прошил Келлехера. Индивидуальное мастерство Эрлинга взяло верх, и гости вышли вперед.

Все было бы вообще идеально в первом тайме, если бы не травма Родри. Многострадальный полузащитник "Сити", который пропустил почти весь прошлый сезон, снова получил повреждение и, судя по выражению его лица, когда он покидал поле, там что-то сложнее, чем легкое повреждение. Будем надеяться, что он вскоре сможет вернуться на поле.

А так гости держали инициативу и практически не давали никаких шансов Игору Тьяго и его партнерам. Вспоминается разве что удар нападающего из-за пределов штрафной площадки, который был заблокирован. Однако своего шанса он дождался во второй половине встречи. Ошибка от Йошко Гвардиолы, который практически подарил Тьяго выход на свидание с Доннаруммой, вот только итальянский голкипер выиграл эту дуэль и спас "Сити".

Этот эпизод, кажется, немного поколебал уверенность подопечных Гвардиолы. "Брентфорд" наконец-то чаще оказывался с мячом и хоть что-то создавал, потому что в первом тайме не было практически ничего. Что точно получалось у хозяев на высоком уровне, так это сдерживать атаки "горожан", действительно остроты от команды Пепа Гвардиолы мы не видели во втором тайме… ну почти не видели.

На 72-й минуте, к сожалению, произошла неприятная травма Егора Ярмолюка, который боролся с О'Райлли и не очень удачно поставил ногу на газон, после чего уже не смог продолжить матч и его заменили. Будем надеяться, что там ничего серьезного.

А об игре по сути все. Команды больше ничего не создали, доборолись до финального свистка и разошлись. Это победа "Сити", хоть и очень скромная. Благодаря ей „горожане“ выходят на 5-е место, а "Брентфорд" остается на 16-м месте.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Южный Йоркшир)

"Брентфорд" – "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Холанд (9)

"Брентфорд": Келлехер — Кайоде, Айер (Карвалью, 90+2), ван ден Берг, Коллинз, Гики — Ярмолюк (Оньека, 73), Хендерсон (Янельт, 74), Дамсгор (Йенсен, 68) — Шаде, Тьяго (Уаттара, 68)

"Манчестер Сити": Доннарумма — Нуньес, Диаш, Гвардиол, О'Райлли — Родри (Гонсалес, 22) — Бобб (Доку, 76), Рейндерс (Силва, 77), Фоден, Савиньо — Холанд

Предупреждения: Шаде (45+1), Хендерсон (70), Уаттара (84) — Нуньес (77), О'Райлли (83)

