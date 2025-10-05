Киев-Баскет одержал уверенную победу над Кривбассом в Суперлиге Favbet-2025/26

Команда Дмитрия Забирченко выиграла свой второй матч в стартовавшем сезоне

Киев-Баскет обыграл Кривбасс в матче регулярного сезона Суперлиги Favbet-2025/26 — 89:75.

Киевляне уже по итогам стартовой четверти обеспечили себе отрыв в 18 очков, что стало залогом для будущей победы.

Перед уходом на большой перерыв команда Дмитрия Забирченко увеличила свое преимущество до 20-ти баллов, а во второй половине встречи позволила Кривбассу немного сократить отставание, держа ход матча под своим контролем.

В составе Киев-Баскета самым результативным игроком на площадке стал Артем Романица, набравший 17 очков. У Кривбасса 21 очко набрал американец Мартин Хилл.

Киев-Баскет выиграл оба стартовых матча в Суперлиге — ранее подопечные Забирченко одолели Нико-Баскет (84:76). Кривбасс, в свою очередь, стартовал с победы над БК Ровно (67:54).

В следующем туре Суперлиги Кривбасс встретится с Харьковскими Соколами, а Киев Баскет сыграет со Старым Луцком. Обе игры пройдут 11 октября.

Суперлига Favbet-2025/26. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Кривбасс — 89:75 (27:9, 27:25, 20:21, 15:20)

Киев-Баскет: Сушкин 12 + 5 подборов + 5 передач, Клевзуник 15 + 5 подборов, Бублик 16 + 3 передачи, Смитюх 0, Сандул 6 + 6 подборов – старт; Романица 17, Малич 9, Колаволе 8, Мочалов 2 + 7 подборов, Карпюк 2, Рыжков 2.

Кривбасс: Хилл 21 + 7 подборов + 4 передачи, Бречка 4, Пикок 7 + 5 перехватов, Водолазский 14 + 4 передачи – старт; Триколенко 12 + 6 подборов, Коротченко 6, Бибиков 3, Мельник 2, Кобылинский 0.

