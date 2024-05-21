Стало відомо, на що Вембаньяма збирався витратити першу зарплату в НБА

Найкращий новачок сезону Віктор Вембаньяма заявив, що витратить свою першу зарплатню в НБА на модель «Тисячолітнього сокола», знаменитого космічного корабля із франшизи «Зоряних війн».

Французький центровий розповів про це на спеціальній вечері із уболівальниками перед драфтом-2023.

Коли хтось із гостей запитав Вембаньяму, що він купить насамперед, отримавши багатомільйонний контракт, фанат «Зоряних війн» з гордістю заявив про бажання купити та зібрати конструктор із 7 541 деталей.

За сезон 2023/24 Віктор заробив трохи більше 12 мільйонів доларів.

Фото: KXAN

ua.tribuna.com