Юта без Михайлюка проиграла Сан-Антонио, Лейкерс уступили Финиксу в регулярном чемпионате НБА

Хьюстон в овертайме дожал Миннесоту

В ночь на 27 ноября состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз потерпела поражение от Сан-Антонио Сперс — 115:128. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадке не появился.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Чикаго Буллз — 108:127 (29:21, 18:40, 34:35, 27:31)

Майами Хит — Милуоки Бакс — 103:106 (20:31, 31:34, 29:20, 23:21)

Миннесота Тимбервулвз — Хьюстон Рокетс — 111:117 ОТ (26:32, 21:25, 31:27, 24:18, 9:15)

Юта Джаз — Сан-Антонио Сперс — 115:128 (35:32, 31:34, 27:30, 22:32)

Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс — 127:100 (31:25, 31:35, 36:18, 29:22)

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