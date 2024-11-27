Юта без Михайлюка проиграла Сан-Антонио, Лейкерс уступили Финиксу в регулярном чемпионате НБА

Хьюстон в овертайме дожал Миннесоту
В ночь на 27 ноября состоялись пять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Юта Джаз потерпела поражение от Сан-Антонио Сперс — 115:128. Украинский защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадке не появился.
- НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардз — Чикаго Буллз — 108:127 (29:21, 18:40, 34:35, 27:31)
Майами Хит — Милуоки Бакс — 103:106 (20:31, 31:34, 29:20, 23:21)
Миннесота Тимбервулвз — Хьюстон Рокетс — 111:117 ОТ (26:32, 21:25, 31:27, 24:18, 9:15)
Юта Джаз — Сан-Антонио Сперс — 115:128 (35:32, 31:34, 27:30, 22:32)
Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс — 127:100 (31:25, 31:35, 36:18, 29:22)