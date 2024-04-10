В інстаграмі «Дніпра» обирали нікнейм для Сипала. Сам баскетболіст влетів у дискусію – і запропонував яскравий варіант

Переможець регулярного чемпіонату Суперліги «Дніпро» у клубному інстаграмі провів опитування серед вболівальників команди, який нікнейм найкраще підійшов би молодому бігмену Даніілу Сипалу.

Найцікавішою частиною опитування стало те, що до дискусії долучився сам 18-річний баскетболіст і запропонував власну версію – «Аргонавт».

Його відповідь «Дніпро» виклав у сторіз разом із ще кількома дотепними варіантами:

18-річний Сипало проводить свій другий сезон у Суперлізі і є гравцем основної ротації «Дніпра»: в середньому за матч у нього 8,2 очка, 5,6 підбирання та один блок за 19,4 хвилини ігрового часу.

Фото: ФБУ, інстаграм «Дніпра»

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