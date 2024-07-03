Четырехкратный участник Матча всех звезд Кемба Уокер завершил карьеру

Последний сезон разыгрывающий провел в Монако

Четырехкратный участник Матча всех звезд Кемба Уокер завершил профессиональную карьеру.

Кемба стал чемпионом NCAA в 2011 году вместе с Университетом Коннектикута. Тем же летом на драфте НБА его выбрал Шарлотт под девятым номером.

Уокер стабильно прогрессировал в команде, и в сезоне-2016/17 принял участие в своем первом Матче всех звезд. Его лучший сезон пришелся на 2018-19 годы, когда он набирал в среднем 25,6 очков за игру.

Разыгрывающий стал лучшим игроком в истории Шарлотт по набранным очкам, трехочковым броскам, проценту побед и количеству сыгранных минут. Также Кемба входит в тройку лучших в истории франшизы по передачам, перехватам и сыгранным матчам.

Уокер также выступал за Бостон, Нью-Йорк и Даллас. Последний сезон разыгрывающий провел в Евролиге в Монако.

Thank you, basketball. pic.twitter.com/gLUbQnZMP5 — Kemba Walker (@KembaWalker) July 2, 2024

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