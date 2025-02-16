Форварда сборной Украины по баскетболу Конева сняли с поезда в пути на матчи отбора на Евробаскет-2025

Игрок уже вернулся в Днепр, но не сыграет в нынешнем окне международных игр

Форвард Днепра и сборной Украины Владимир Конев не сыграет в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025. Игрока сняли с поезда в пути на игры национальной команды, заявил президент Днепра Валерий Кондратьев.

«Лучшие игроки БК Днепр — Владимир Конев и Даниил Сыпало — имея бронь от Министерства молодежи и спорта, отправились в Латвию на отборочные поединки. Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств», — написал Кондратьев.

«Ситуация с Владимиром Коневым решена и сейчас игрок направляется в Днепр. К сожалению, сыграть за сборную Украины в этом окне Владимир не сможет», — позднее добавил президент на своей странице в Facebook.

«Благодарю всех, кого беспокоила эта ситуация. Спасибо Федерации баскетбола Украины и лично Михаилу Бродскому и всем мощным людям, с кем общался по телефону для решения этого вопроса.

Важность Конева для сборной сопоставима с важностью, например Зинченко или Довбика для футбольной сборной. Трудно представить, если бы Зинченко и Довбик приехали в Украину, а их потом не выпустили за границу играть за сборную. Надеюсь, подобная ситуация больше не повторится».

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Украина является аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда еще под руководством Виталия Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале 2024 года сине-желтые также уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут в следующем месяце. 21 февраля сине-желтые проведут номинально домашний матч в Риге со Словенией, а затем 24 февраля на выезде будут противостоять Португалии.

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