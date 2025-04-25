Игровую майку Коби Брайанта с дебютного сезона в НБА продали на аукционе за 7 млн долларов

Этот лот стал четвертым самым дорогим в истории спорта среди экипировки, которая была использована во время матча

Игровую майку легенды Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайанта, в которой он выступал в своем дебютном сезоне в НБА продали на аукционе за 7 миллионов долларов.

В данной майке Брайан провел семь игр в регулярном сезоне НБА 1996/97. Данная продажа — новый рекорд для любого спортивного коллекционного предмета Коби Брайанта, затмившая 5 849 700 долларов, потраченных на игровую майку с автографом в сезоне 2007/08, в котором Брайант выиграл свою единственную награду MVP.

Стоит отметить, что этот лот стал четвертым самым дорогим в истории спорта среди экипировки, которая была использована во время матча.

На первом месте стоит продажа джерси американского бейсболиста Бейба Рута (24 миллиона долларов). Дальше идет джерси «Последнего танца» Майкла Джордана (10,1 миллионов) и футболка Диего Марадоны (9,3 миллионов), в которой аргентинец забил гол «Рукой бога» на чемпионате мира 1986 года.

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76. Вместе с баскетболистом на борту находились 9 человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну-Марию.

Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Атакующий защитник отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.

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