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Футбол

ПСЖ – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    • 25 апреля состоится матч Лиги 1, где "ПСЖ" сыграет против "Ниццы".

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    • Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

    ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

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    Лига 1. 31-й тур
    25 апреля. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"
    Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    В эфире

    ПСЖ - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

    ПСЖ – Ницца Смотреть трансляцию

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