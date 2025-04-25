ПСЖ – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

25 апреля состоится матч Лиги 1, где "ПСЖ" сыграет против "Ниццы".

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Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию игры вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Лига 1. 31-й тур

25 апреля. 21:45. Париж. "Парк де Пренс"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча

В эфире

ПСЖ – Ницца Смотреть трансляцию

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