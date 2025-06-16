Статистический портал оценил матч ПСЖ – Атлетико. Кого признали лучшим?

Статистический портал оценил матч "ПСЖ – Атлетико".

Лучшим игроком матча признан полузащитник "ПСЖ" Витинья. Он получил 8,1 балла.

На счету бразильца гол и удар мимо ворот. Игрок сделал 98% точных передач и один раз сфолил.

Оценки игроков "ПСЖ":

Хвича Кварацхелия – 7,9 баллов

Сенни Маюлу – 7,9 баллов

Фабиан Руис – 7,8 баллов

Нуно Мендеш – 7,6 баллов

Ибрагим Мбайе – 7,5 баллов

Кан-Ин Лии – 7,4 балла

Ашраф Хакими – 7,3 балла

Маркиньос – 7,2 балла

Виллиан Паччо – 7,1 балла

Жоао Невес – 7,1 балла

Дезире Дуе – 7,1 балла

Джанлуиджи Доннарумма – 7,0 баллов

Гонсало Рамос – 6,9 баллов

Уаренн Зайре-Эмери – 6,7 баллов

Лукас Эрнандес – 6,4 балла

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Лучшим в "Атлетико" признан вратарь Ян Облак. На его счету 6 сейвов и один вынос мяча из своей штрафной. Оценка вратаря – 7,1 балл.

Оценки футболистов "Атлетико"

Хулиан Альварес – 6,8 баллов

Маркус Льоренте – 6,7 баллов

Рейнилдо Мандава – 6,7 баллов

Родриго де Поль – 6,6 баллов

Самуэль Лино – 6,6 баллов

Анхель Корреа – 6,5 баллов

Антуан Гризманн – 6,4 балла

Коке – 6,3 баллов

Конор Галлахер – 6,2 баллов

Александер Сорлот – 6,2 балла

Джулиано Симеоне – 6,2 балла

Пабло Барриос – 6,2 балла

Хави Галан – 6,2 балла

Клемен Ленгле – 6,1 балл

Робен Ле Норман – 5,6 баллов

Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Атлетико" со счётом 4:0.

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