Статистический портал оценил матч ПСЖ – Атлетико. Кого признали лучшим?

Статистический портал оценил матч "ПСЖ – Атлетико".
Лучшим игроком матча признан полузащитник "ПСЖ" Витинья. Он получил 8,1 балла.
На счету бразильца гол и удар мимо ворот. Игрок сделал 98% точных передач и один раз сфолил.
Оценки игроков "ПСЖ":
Хвича Кварацхелия – 7,9 баллов
Сенни Маюлу – 7,9 баллов
Фабиан Руис – 7,8 баллов
Нуно Мендеш – 7,6 баллов
Ибрагим Мбайе – 7,5 баллов
Кан-Ин Лии – 7,4 балла
Ашраф Хакими – 7,3 балла
Маркиньос – 7,2 балла
Виллиан Паччо – 7,1 балла
Жоао Невес – 7,1 балла
Дезире Дуе – 7,1 балла
Джанлуиджи Доннарумма – 7,0 баллов
Гонсало Рамос – 6,9 баллов
Уаренн Зайре-Эмери – 6,7 баллов
Лукас Эрнандес – 6,4 балла
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Лучшим в "Атлетико" признан вратарь Ян Облак. На его счету 6 сейвов и один вынос мяча из своей штрафной. Оценка вратаря – 7,1 балл.
Оценки футболистов "Атлетико"
Хулиан Альварес – 6,8 баллов
Маркус Льоренте – 6,7 баллов
Рейнилдо Мандава – 6,7 баллов
Родриго де Поль – 6,6 баллов
Самуэль Лино – 6,6 баллов
Анхель Корреа – 6,5 баллов
Антуан Гризманн – 6,4 балла
Коке – 6,3 баллов
Конор Галлахер – 6,2 баллов
Александер Сорлот – 6,2 балла
Джулиано Симеоне – 6,2 балла
Пабло Барриос – 6,2 балла
Хави Галан – 6,2 балла
Клемен Ленгле – 6,1 балл
Робен Ле Норман – 5,6 баллов
Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Атлетико" со счётом 4:0.
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