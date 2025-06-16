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Футбол

Статистический портал оценил матч ПСЖ – Атлетико. Кого признали лучшим?

Статистический портал оценил матч ПСЖ – Атлетико. Кого признали лучшим?

    • Статистический портал оценил матч "ПСЖ – Атлетико".

    Лучшим игроком матча признан полузащитник "ПСЖ" Витинья. Он получил 8,1 балла.

    На счету бразильца гол и удар мимо ворот. Игрок сделал 98% точных передач и один раз сфолил.

    Оценки игроков "ПСЖ":

  • Хвича Кварацхелия – 7,9 баллов
  • Сенни Маюлу – 7,9 баллов
  • Фабиан Руис – 7,8 баллов
  • Нуно Мендеш – 7,6 баллов
  • Ибрагим Мбайе – 7,5 баллов
  • Кан-Ин Лии – 7,4 балла
  • Ашраф Хакими – 7,3 балла
  • Маркиньос – 7,2 балла
  • Виллиан Паччо – 7,1 балла
  • Жоао Невес – 7,1 балла
  • Дезире Дуе – 7,1 балла
  • Джанлуиджи Доннарумма – 7,0 баллов
  • Гонсало Рамос – 6,9 баллов
  • Уаренн Зайре-Эмери – 6,7 баллов
  • Лукас Эрнандес – 6,4 балла
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    • Лучшим в "Атлетико" признан вратарь Ян Облак. На его счету 6 сейвов и один вынос мяча из своей штрафной. Оценка вратаря – 7,1 балл.

    Оценки футболистов "Атлетико"

  • Хулиан Альварес – 6,8 баллов
  • Маркус Льоренте – 6,7 баллов
  • Рейнилдо Мандава – 6,7 баллов
  • Родриго де Поль – 6,6 баллов
  • Самуэль Лино – 6,6 баллов
  • Анхель Корреа – 6,5 баллов
  • Антуан Гризманн – 6,4 балла
  • Коке – 6,3 баллов
  • Конор Галлахер – 6,2 баллов
  • Александер Сорлот – 6,2 балла
  • Джулиано Симеоне – 6,2 балла
  • Пабло Барриос – 6,2 балла
  • Хави Галан – 6,2 балла
  • Клемен Ленгле – 6,1 балл
  • Робен Ле Норман – 5,6 баллов

    • Статистический портал оценил матч ПСЖ – Атлетико. Кого признали лучшим?

    Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Атлетико" со счётом 4:0.

    www.ua-football.com

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